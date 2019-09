Pokémon Verde Foglia: un giocatore completa il gioco senza usare alcun attacco, ecco come

Un giocatore ha completato Pokémon Verde Foglia in un modo unico: ecco tutti i dettagli sulla sua impresa, con tanto di video dello scontro finale.

Pokémon è un brand molto amato e, per quanto escano regolarmente nuovi capitoli, quelli più vecchi non vengono affatto dimenticati e abbandonati. La community è sempre legata alle molteplici avventure create da Game Freak e ogni tanto crea delle sfide per continuare a divertirsi con i vecchi giochi. Di recente, ad esempio, un giocatore ha deciso di lanciarsi di una sfida molto particolare e molto difficile: completare Pokémon Verde Foglio senza usare attacchi diretti.

Il giocatore, conosciuto con il nome di “bealtimint” su Reddit, ha imposto le seguenti regole: non è possibile usare alcuna mossa che faccia attacco diretto (compreso Scontro, ovvero l’attacco usato se si finiscono i PP di tutti gli attacchi regolari), ma è possibile usare mosse in grado di fare danni indiretti, come ad esempio Parassiseme, Confusione o qualsiasi attacco che infligge status alterati. Ovviamente mosse di questo tipo hanno una precisione nettamente inferiore e fanno meno danni di un normale attacco offensivo.

Qui sopra potete vedere il video, accelerato, che mostra lo scontro con il campione della Lega. Ovviamente è necessario adottare una strategia ben precisa e scegliere specifici Pokémon che hanno a disposizione le giuste mosse per completare il gioco. Su Reddit, a questo indirizzo, potete invece trovare tutti i passaggi per completare la sfida, se volete verificare quanto fatto dal giocatore o se volete avere dei suggerimenti per provarci anche voi.

Che ne dite? Completare Pokémon Verde Foglia in questo modo è interessante, oppure credete che sia solo una questione di perseveranza? Pokémon sta vivendo un periodo positivo sopratutto su mobile: Pokémon Master ha guadagnato molti milioni in una sola settimana!