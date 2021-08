Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: ecco tutti i Pokémon esclusivi

Durante il Pokémon Presents della scorsa settimana, una Direct interamente a tema Pokémon, siamo venuti a conoscenza di nuovi dettagli riguardo ai remake di quarta generazione, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 19 novembre.

I giocatori con Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente torneranno nella regione di Sinnoh con una grafica chibi e uno stile di gioco un po’ più modernizzato: c’è il tipo Folletto, assente nel lontano 2006, e ci sono nuove interessanti feature come i Gran Sotterranei e la personalizzazione delle Poké Ball che vi invitiamo ad approfondire in questo articolo. Come di consueto, ogni doppia uscita di un gioco Pokémon nasconde creature esclusive che possono essere ottenibili dall’una o dall’altra versione solo scambiando i mostriciattoli con le funzionalità multiplayer.

Fin dal 1995, dalla primissima generazione Pokémon, lo scambio e l’esclusività di alcune creature collezionabili sono stati i punti di forza della saga che hanno contribuito alla diffusione e al passaparola del suo brand. Di seguito listiamo tutti i mostriciattoli tascabili esclusivi di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente a seconda della versione di appartenenza, secondo quanto ci è stato comunicato da The Pokémon Company. Non sappiamo se la lista verrà rinfoltita nel prossimo futuro.

Pokémon esclusivi di Diamante Lucente

– Cranidos

– Ramparados

– Stunky

– Skuntank

– Dialga

Pokémon esclusivi di Perla Splendente

– Shieldon

– Bastiodon

– Glameow

– Purugly

– Palkia

La differenziazione delle due versioni di gioco viene sempre chiarita prima del lancio dei prodotti in modo da permettere ai giocatori di capire meglio se scegliere l’una o l’altra. Non sappiamo se al di là delle creature esclusive siano presenti anche altre differenze legate alla trama, alle mappe o ad altri elementi di gioco, ma il buon senso e i ricordi dei giochi originari ci suggeriscono di sì. Nel frattempo, aspettiamo nuovi dettagli come ad esempio la conoscenza del Pokédex completo: ci saranno anche i nuovi Pokémon di ottava generazione provenienti da Pokémon Spada e Scudo o la lista si fermerà alla quarta generazione di appartenenza a questi titoli?