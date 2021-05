Pokémon e Persona si fondono in Laxidaze: un colorato titolo cyberpunk

Se ci sono due saghe storiche che hanno dato una svolta molto apprezzata ai JRPG quelle sono Pokémon e Persona. Se la prima è riuscita ad esplodere fin da subito anche nel nostro mercato europeo, creando un vero e proprio fenomeno culturale vivo e vivido negli appassionati ancora oggi, il brand di Persona ci ha messo ben più tempo a farsi notare in occidente. Ora, c’è un team di sviluppo che ha voluto mischiare i due brand per dare vita a un titolo molto particolare.

Laxidaze è un progetto nato su Kickstarter che si mostra fin da subito come un titolo cyberpunk con elementi da monster-taming action-RPG. Il titolo ci mette nei panni di un personaggio che decide di lasciarsi alle spalle il trambusto della città, per dedicarsi ad una vita più semplice diventando un cacciatore di taglie nella periferia di Cascadia. Quel che cade subito all’occhio è il lato artistico, che ci propone un mondo cyberpunk molto solare e ricco di colori caldi e vividi.

Ovviamente le ispirazioni fanno presto a ricordarci grandi titoli come i Pokémon o i più recenti Persona, dove le varie creature catturabili diventano il motore portante dell’esperienza che vuole proporre Laxidale. Il sistema di combattimento si mostra con una visuale in terza persona in tempo reale e ci mette contro gli altri cacciatori di taglie e i loro mostri addomesticabili che dovranno lottare contro le creature acchiappate nel corso della nostra avventura.

Al momento Laxidaze è su Kickstarter e punta ad essere rilasciato su console PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC. Potete trovare tutte le informazioni in più, compresa la possibilità di partecipare al Kickstarter cliccando a questo indirizzo.