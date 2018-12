Pokémon: Game Freak saluta il 2019 promettendo sorprese

Il 2018 non è ancora concluso, tecnicamente, ma tutti stiamo già pensando al 2019. Anche Game Freak, salutando i fan tramite le pagine di Famitsu, vuole fare una piccola promessa per il nuovo anno. La compagnia afferma che spera di sorprendere i giocatori: purtroppo non è stato aggiunto altro, ma per molti sarà sufficiente. Gli ultimi mesi del 2018 hanno visto l’arrivo di Pokémon Let’s Go e il conseguente successo, non da tutti pronosticato: l’opera ha venduto ben tre milioni di copie nella prima settimana.

Molti però pensano già al prossimo capitolo della saga, che forse porterà con sé l’ottava generazione dei mostriciattoli tascabili. Tale gioco, che dovrebbe essere più gradito ai fan hardcore, potrebbe celare qualche sorpresa. Ovviamente non possiamo andare oltre senza cadere nelle speculazioni più ardite.

È però anche possibile che il riferimento fosse a Town (nome provvisorio), ovvero la nuova IP GDR di Game Freak, annunciata durante il Nintendo Direct di settembre. Si tratta di un gioco esclusivo per Nintendo Switch di cui abbiamo potuto ammirare un trailer, che vi riproponiamo qui sotto.

Per quanto non ci siano filmati (o informazioni precise, a dirla tutta) sul nuovo Pokémon, riteniamo più probabile che il progetto di punta della software house sia quest’ultimo e che Town sia più un extra. Certo, una sorpresa è tale se non è facile da prevedere, quindi chissà a cosa fa riferimento Game Freak. Non ci resta che attendere.