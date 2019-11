Pokémon Global Link: la chiusura a febbraio 2020

Brutte notizie per tutti i giocatori appassionati: nel corso della giornata di oggi infatti, The Pokémon Company ha annunciato, attraverso un comunicato ufficiale, che il servizio Pokémon Global Link terminerà la sua attività nel mese di febbraio 2020, più precisamente il prossimo 24 febbraio.

Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che il servizio Pokémon Global Link venne originariamente lanciato in concomitanza con l’uscita di Pokémon Bianco e Nero nell’ormai lontano 2011, su Nintendo DS, permettendo ai giocatori di tutto il mondo di sfidarsi in lotte competitive tra allenatori Pokémon, oltre a tutto il sistema di classifiche, attraverso l’uso della propria connessione.

Il servizio è stato messo da parte con l’uscita di Pokémon Spada e Scudo, disponibile per Nintendo Switch, che fa invece uso di Nintendo Switch Online, il piano a pagamento lanciato nei mesi scorsi dalla compagnia di Kyoto. Prima del suo termine, però, The Pokémon Company ha deciso di rendere disponibile gratuitamente il Munna di Fennel, all’interno di qualsiasi gioco di settima generazione, ovvero Pokémon Sole e Pokémon Luna.

Per riceverlo, sarà necessario accedere a Pokémon Global Link, dove si riceverà una notifica per la ricezione del codice di download del Pokémon. E voi, facevate ancora uso del servizio Pokémon Global Link? Su quale titolo? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!