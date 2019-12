Pokémon GO: i dettagli degli aggiornamenti di dicembre

Novembre è stato indubbiamente un mese importante per il franchise dei Pokémon, soprattutto grazie all’uscita rispettivamente di Pokémon Spada e Scudo, disponibili dallo scorso 15 novembre in esclusiva per Nintendo Switch. Oltre a questo, nonostante gli (ormai) diversi anni alle spalle, il titolo mobile di Niantic Pokémon GO non smette di essere supportato attivamente dalla compagnia, ricevendo tutt’oggi aggiornamenti ed eventi.

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, sono stati annunciati da parte di Niantic i dettagli dell’aggiornamento di dicembre per Pokémon GO. In particolare, a partire dal 16 dicembre i giocatori di tutto il mondo avranno la possibilità di catturare Pokémon attraverso la schiusa delle uova, nonostante al momento non siano stati ancora specificati.

Pokèmon Go vanta ad oggi più di 2 miliardi e mezzo di dollari di introiti.

Dal 17 dicembre in poi fino al 7 gennaio 2020, invece, i giocatori potranno incontrare il leggendario Virizion, appartenente alla quinta generazione di Pokémon. Infine, Lugia e Ho-Oh, i due leggendari di seconda generazione, saranno presenti all’interno dei Raid a cinque stelle dal prossimo 20 dicembre fino al 23 dicembre.

Vi ricordiamo infine che Pokémon GO è disponibile su dispositivi mobile, rispettivamente per i sistemi operativi iOS e Android.