Pokémon GO avrà un nuovo rivale tra i giochi in AR: Pikmin

Da Pokémon GO a Pikmin Bloom è un attimo. Dopo l’exploit delle creature tascabili nel campo della Realtà Aumentata, l’azienda californiana Niantic specializzata proprio in questo tipo di videogiochi ci sta riprovando con una nuova idea, un’altra IP di Nintendo.

Anche se il nome Pikmin Bloom potrebbe non essere ufficiale, essendo stato menzionato solo come rumor da un sedicente insider, Niantic davvero sta lavorando a una sorta di Pikmin GO, un app dal concept simile a quello di Pokémon GO, Ingress, e gli altri videogiochi della stessa azienda che sfruttano la Realtà Aumentata. Il nome Pikmin Bloom sarebbe apparso su Test Flight, un App Store di iOS usato da recensori e tester per provare le versioni beta delle app.

Sappiamo già in via ufficiale da agosto che Niantic stava lavorando a questo videogioco sulla falsariga di Pokémon GO, ma purtroppo ancora non conosciamo bene i dettagli. Le uniche informazioni che ci sono pervenute riguardo Pikmin Bloom derivano da un report finanziario di quel mese che indicava la seconda metà del 2021 come data di rilascio ufficiale del videogioco in AR. Significa, dunque, che potremmo essere più vicini al rilascio di quanto potevamo immaginare prima che si spargesse il rumor dell’app beta.

World first: We now know the name of the Pikmin app. The name will be Pikmin Bloom. We know this because the Pikmin app on ios testflight (appstore beta) has been renamed Pikmin Bloom! #PikminBloom #PikminApp (Thanks to zviznemte) pic.twitter.com/kKNQSYnoxS — Pikmin Bloom News🌼 (@news_pikmin) October 25, 2021

Riguardo Pikmin Bloom si era espresso anche Shigeru Miyamoto, papà dei Pikmin nonché di Super Mario e Zelda: “La tecnologia AR di Niantic ha reso possibile sperimentare il mondo come se i Pikmin vivessero segretamente intorno a noi. Basandoci sul tema di rendere divertente il camminare, la nostra missione è quella di fornire alle persone una nuova esperienza diversa dai giochi tradizionali. Speriamo che i Pikmin e questa app diventino un partner della vostra vita.” Insomma, dovrebbe mancare davvero poco al nuovo capitolo di Pikmin, dopo l’uscita del capitolo 3 deluxe su Switch (recensione qui), e sarà un gioco mobile frutto dell’eredità che Pokémon GO e Niantic hanno iniziato negli scorsi anni.