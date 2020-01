Pokémon GO: in arrivo la prima stagione della Battle League?

Sin dal suo lancio avvenuto nell’ormai lontano 2016, Pokémon GO è stato un gran successo a livello mondiale, con milioni e milioni di utenti in tutto il globo. Niantic continua tutt’oggi a tenere aggiornato il suo titolo e proponendo eventi sempre più particolari come il Capodanno Lunare che si sta volgendo in questi giorni. Lo scorso ottobre gli sviluppatori avevano annunciato la Battle League che avrebbe permesso agli utenti di tutto il mondo di sfidarsi e competere in una classifica aggiornata costantemente.

Stando a quanto mostrato nelle ultime ore da un tweet dell’account ufficiale di Pokémon GO, la prima stagione della Battle League potrebbe iniziare a breve. Nella notte infatti è arrivato un aggiornamento forzato che farebbe pensare all’arrivo imminente di tale modalità. Qui di seguito vi mostriamo il messaggio ufficiale.

La modalità sarà dotata di un sistema di matchmaking con partite classificate, similmente a quanto vediamo in altri titoli multiplayer. Il gioco ci accoppierà casualmente con un allenatore più o meno di pari livello, con il fine di scalare le classifiche diventando il miglior allenatore in tutto il mondo. Per godere di tale modalità Niantic aveva dichiarato che era necessario “uscire ed esplorare“, non si sa quindi ancora come verrà implementato nel gioco.

Parteciperete alla GO Battle League? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Ricordiamo che Pokémon GO è disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi mobile.