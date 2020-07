Pokémon GO: come e dove catturare Flying Pikachu

Una delle carte più iconiche e riconoscibili del gioco di carte collezionabili Pokémon è senza ombra di dubbio Flying Pikachu. La carta rappresentante il Pikachu volante attaccato a diversi palloncini colorati è stata da poco inserita a sorpresa all’interno di Pokémon GO, e sarà catturabile per tutti gli allenatori che lo incontreranno in giro. Questo Pokémon in versione esclusiva sarà all’interno del gioco mobile per un periodo di tempo limitato,e in questa mini guida vi chiariremo come trovarlo e catturarlo.

Flying Pikachu è stato inserito in Pokémon GO per festeggiare il quarto anniversario della produzione targata Niantic Labs. Questo tipo di creatura tascabile ha un apparizione all’interno del mondo di gioco molto frequente, quindi è molto probabile che incontriate abbastanza facilmente Flying Pikachu durante le vostre esplorazioni. Inoltre, sarà possibile trovarlo anche all’interno di alcuni raid nella vostra città oppure, facendo delle foto ai vostri Pokémon, Flying pikachu potrebbe apparire a sopresa.

Per quanto riguarda la cattura di questo Pokémon esclusivo, dovrete dotarvi di buona mira. Flying Pikachu svolazzerà per tutto lo schermo grazie ai suoi palloncini che lo tengono costantemente in volo. Ovviamente è consigliato l’utilizzo di Bacche che aumentano la possibilità di cattura del Pokémon e armarsi di Mega Ball o addirittura Ultra Ball. Al momento non è chiaro per quanto tempo sarà catturabile questa versione di Pikachu, quindi vi consigliamo di farlo vostro il prima possibile.

L’inserimento di Flying Pikachu all’interno di Pokémon GO è dovuto al Fest 2020 che, come già dichiarato da The Pokémon Company a differenza degli anni passati si svolgerà in un formato che non necessita ai giocatori di uscire dalle proprie abitazioni per forza. Cosa ne pensate di quest’ultima aggiunta all’interno del titolo mobile di Pokémon?