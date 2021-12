Pokémon Go | Come potenziare un PokéStop

Da un po’ di tempo in Pokémon Go è diventato possibile potenziare i PokéStop in modo che questi rilascino un maggior numero di oggetti utili.

Questa procedura di potenziamento prevede che il giocatore sfrutti la mappatura AR per scansionare gli stop, elemento obbligatorio per il potenziamento effettivo della struttura.

Vediamo insieme cosa bisogna fare per andare a scansionare e potenziare un PokéStop e quali sono i vantaggi che si possono ottenere dal fare questo genere di azione.

Come fare per potenziare un PokéStop in Pokémon Go

Per potenziare un PokéStop in Pokémon Go devi essere almeno al livello 20: una volta soddisfatto tale requisito le cose da fare sono molto semplici!

Per prima cosa assicurati che il Pokéstop abbia la mappatura AR abilitata (altrimenti non saranno potenziabili) Tocca il Pokéstop e tocca il simbolo con i tre puntini nell’angolo in alto a destra dello schermo Fai clic sul pulsante “Scansiona PokéStop” Premi il pulsante di registrazione e poi effettua la registrazione di un video a 360° gradi del PokéStop, camminando intorno ad esso mentre lo inquadri con la telecamera Effettua l’upload della scansione seguendo la procedura guidata a schermo

In questo modo potrai potenziar il Pokéstop.

NDR: ulteriori informazioni su questo genere di pratica si possono trovare sul sito ufficiale di Niantic a questo link.

Ricompense per aver potenziato un PokèStop

Gli appassionati di Pokémon Go del subreddit The Silph Road hanno stilato una lista dei potenziamenti e dei bonus che si possono ottenere attraverso le scansioni di un PokéStop.

Livello 1 (necessarie 5 scansioni): un oggetto bonus, dura per 2 giorni.

(necessarie 10 scansioni totali): due oggetti bonus, il Pokèmon buddy ottiene un cuore bonus dagli spin e dura per 2.5 giorni.

(necessario 25 scansioni totali): due oggetti bonus, il giocatore attrae un maggior numero di Pokèmon e dura per 3 giorni.