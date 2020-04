Pokémon GO: il Community Day di Abra sarà giocabile da casa, maggiori dettagli sull’evento

Nonostante svariati rumor che circolavano oramai da più di qualche giorno, il prossimo Community Day di Pokémon GO sarà ufficialmente dedicato ad Abra. Per chi non lo conoscesse, si tratta di una creatura di tipo Psico arrivato nella prima Generazione, ed è capace di evolversi in Kadabra e successivamente in Alakazam. Il Community Day in questione era inizialmente previsto per lo scorso mese, ma l’emergenza sanitaria legata al coronavirus ha costretto Niantic Labs a rinviare questo evento.

Nelle scorse ore la software house oltre ad aver affermato di aver riprogrammato l’evento, ha anche riferito che quest’ultimo sarà totalmente giocabile da casa. Poco più sotto, vi forniamo tutte le informazioni e le conferme arrivate dagli stessi sviluppatori.

Niantic Labs ha annunciato che il Community Day di Abra si terrà il prossimo sabato 25 aprile 2020, con inizio alle ore 11:00 e chiusura fissata alle ore 17:00. Come avete intuito, si tratta dell’evento più esteso di sempre per Pokémon GO, ciò fa pensare che questa decisione è dovuta principalmente al fatto che la mobilità dei giocatori è seriamente compromessa durante questo periodo di emergenza. Vi segnaliamo, inoltre, che lo spawn di Abra sarà incredibilmente aumentato per consentire alla maggioranza dei giocatori di incontrarlo molto facilmente restando comodamente a casa propria.

Con l’arrivo di questo evento, Niantic Labs renderà disponibile anche Abra Shiny, la versione cromatica della creatura la quale godrà anch’essa di uno spawn-rate aumentato. Un ulteriore dettaglio da fornirvi è relativo all’evoluzione in Alakazam: durante il passaggio alla sua forma finale, il Pokémon apprenderà la mossa esclusiva Contrattacco. Saranno presenti ovviamente anche alcuni bonus: gli aromi dureranno tre ore, la polvere di stelle da cattura sarà triplicata. Inoltre, gli allenatori di creature potranno acquistare il Pass per la ricerca speciale “A caccia di illusioni” a un prezzo molto vantaggioso.

Non perdetevi 50 Mega Ball al prezzo simbolico di una sola Pokémoneta!, l’offerta è valida fino al prossimo 27 aprile.