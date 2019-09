Pokémon GO: tutti i dettagli sul Community Day di oggi dedicato a Turtwig

Uno dei maggiori pregi di Pokémon Go è sicuramente quello di aggiornarsi continuamente e di proporre ai propri fedeli utenti sempre nuove sfide e attività da portare a termine. Tra festival di vario genere e manifestazioni varie, infatti, è veramente difficile trovarsi con le mani in mano sul titolo di Niantic.

Proprio oggi, ad esempio, si tiene un Community Day, evento che ogni mese mette in evidenza un particolare pokémon, proponendolo in grande quantità all’interno del titolo. Il protagonista del Community Day di questo strano settembre 2019 è Turtwig, celebre starter erba della cosiddetta quarta generazione.

Ecco quindi tutti i dettagli riguardo questo evento che, vi ricordiamo, essere a tempo limitato, essendo previsto solamente dalle 11:00 alle 14:00 di oggi.

Delle caratteristiche di tutto rispetto quindi, che faranno decisamente felici oggi i numerosi giocatori del titolo.

Che ne pensate di questa notizia, anche voi parteciperete a questo simpatico e divertente evento? Secondo voi quanti Turtwig shiny riuscirete a catturare, avete preparato gli oggetti giusti per riuscirci? Fateci sapere i vostri piani d’attacco per questo Community Day direttamente nei commenti!

Se state cercando qualcosa di simile a Pokémon GO non su mobile, allora la scelta giusta è Pokémon: Let’s Go, Pikachu! per Nintendo Switch che potete comprare qui.