Pokémon GO compie 5 anni, ecco lo spot che unisce la famiglia

Non bastano i 5 miliardi di dollari incassati in 5 anni di vita, Pokémon GO vuole continuare a essere sulla cresta dell’onda lanciando uno spot celebrativo del suo compleanno che mette al centro delle sue tematiche la famiglia: la popolare app di Niantic e The Pokémon Company International in questi ultimi anni colpiti dalla pandemia ha fatto da ponte tra famiglie, generazioni e continenti.

Con oltre 450 milioni di amicizie nate con l’app, per il quinto anniversario di Pokémon GO Niantic ha deciso di dare vita a diverse iniziative speciali che avranno luogo nei mesi di luglio e agosto 2021. Tra tali iniziative c’è anche il lancio di un divertente spot televisivo su come questo gioco mobile possa diventare un’occasione per riscoprire il tempo insieme dopo un triste periodo di separazione forzata.

Il video in questione si chiama Allenatori in Famiglia, e mostra nonna e nipote che si incontrano dopo i lunghi mesi di distanziamento sociale, trovando in Pokémon GO un’occasione per passare di nuovo il tempo assieme, attraverso una passione comune. Il messaggio che Niantic vuole diffondere agli Allenatori italiani è che la sua app possa essere un’esperienza da condividere con tutta la famiglia.

In questo anno e mezzo di distanziamento sociale, Pokémon GO è stato tra i videogiochi che sono riusciti a creare nuove opportunità relazionali grazie all’iniziativa di Niantic di rendere disponibili a chiunque le funzioni che prima erano accessibili solo se localizzati in certi posti.

Con il ritorno della socialità dal vivo, riprendere in famiglia Pokémon GO, secondo Niantic, potrebbe essere anche un’occasione per tornare a fare attività fisica all’aria aperta, che noi vi suggeriamo di svolgere con accessori che non vi distraggano dai vostri esercizi. Secondo uno studio di Statista per The Pokémon Company, il 52% di un campione di intervistati italiani che non giocano ancora a Pokémon GO ha indicato che la socialità e la possibilità di passare del tempo insieme li spingerebbe a giocare.

L’obiettivo di questa campagna promozionale per il Bel Paese sarebbe quindi proprio quello di espandere la brand awareness di Pokémon GO, andando a cercare nuovi giocatori appartenenti alle più diverse fasce d’età. Potete leggere qui gli eventi programmati da Niantic per questo luglio.