Pokémon GO: confermate le date dei prossimi Community Day

Niantic ha finalmente svelato e confermato le date dei Community Day prossimamente in arrivo sul celebre e popolare Pokémon GO.

Pokémon GO è oramai sulla cresta dell’onda da diversi anni e, nonostante un’inevitabile flessione iniziale rispetto agli strabordanti numeri del lancio, continua incessantemente ad aggiornarsi con sempre nuovi e interessanti eventi.

Niantic, la software house dietro al titolo, ha infatti recentemente annunciato le date dei Community Day dei prossimi tre mesi. Per chi non ne avesse mai sentito parlare durante tale evento, dalla durata di qualche ora, sarà molto più semplice trovare il pokemon a cui è dedicata la manifestazione e, soprattutto, sarà possibile trovarlo in versione cromatica.

Ecco quindi le date dei prossimi tre attesissimi Community Day di Pokémon GO:

Community Day ottobre : 12 ottobre 2019 dalle 11:00 alle 14:00

: 12 ottobre 2019 dalle 11:00 alle 14:00 Community Day novembre : 16 novembre 2019 dalle 11:00 alle 14:00

: 16 novembre 2019 dalle 11:00 alle 14:00 Community Day dicembre: 14-15 dicembre 2019 dalle 11:00 alle 14:00

Purtroppo non sono stati ancora annunciati i pokemon oggetto di tali eventi ma, se non vedete l’ora di scendere in campo, vi ricordiamo che il prossimo 15 settembre 2019 si terrà il Community Day di settembre, con Turtwig grande protagonista.

Se avete intenzione di imbarcarvi in una di quelle sfide quello che vi consigliamo è di non prendere assolutamente esempio dall’utente che girava in macchina con ben 8 cellulari per giocare a Pokémon GO: potete trovare tutti i dettagli direttamente qui.

Che ne pensate di questa notizia, avete mai giocato o giocate ancora al celebre titolo mobile di Niantic? Quale tra i prossimi Community Day annunciati vi ispira maggiormente? Fateci sapere le vostre opinioni direttamente nei commenti qui sotto!