Pokémon GO è tutt’altro che morto, ancora oggi è una miniera d’oro

Da quando Pokémon GO è stato rilasciato nel 2016, il titolo mobile non solo è riuscito a diventare un vero e proprio fenomeno mondiale, ma ha saputo riaccendere la scintilla in tantissimi appassionati delle creature collezionabili create da Game Freak a metà anni ’90. Col passare degli anni, però, molti giocatori hanno abbandonato le scorribande alla cattura dei Pokémon, facendo credere a molti che il titolo per smartphone stava ormai andando incontro a un irreversibile fine.

Niente di più sbagliato a quanto pare, Pokémon GO continua ad essere un titolo di successo che sta fruttando a The Pokémon Company tanti quattrini ancora oggi. Anche se sono passati sei anni dal rilascio, ed effettivamente un calo di community si è fatto sentire dopo un primo periodo di boom mondiale, il titolo per smartphone ha saputo tenere incollati tantissimi altri giocatori di tutto il mondo grazie a tutta una serie di eventi celebrativi e tantissime altre iniziative che hanno cementato una grandissima fetta di videogiocatori.

A darci una prova del grande impatto che ha avuto, e che sta continuando ad avere ancora oggi Pokémon GO, è un post retweettato dal noto analista Daniel Ahmad, il quale si è limitato semplicemente a riportare quanto sottolineato da un altro analista francese, ossia Oscar Lemaire. All’interno di questo recente post possiamo vedere come dal lancio di Pokémon GO, i profitti di The Pokémon Company sono letteralmente scoppiati verso l’alto.

Pokémon Go continues to grow and helps The Pokémon Company report its highest profit ever in FY20/21 https://t.co/G32KEGKMi9 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 31, 2021

Insomma, anche se Pokémon GO non è più sulle bocche dei tanti come nei primi periodi di lancio del titolo, il gioco mobile sta continuando ad essere giocato e soprattutto sta contribuendo in modo pesante ai ricavi annuali di The Pokémon Company.