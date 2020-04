Pokémon GO: evento di Pasqua 2020 in arrivo, ecco i dettagli svelati

Nuovi contenuti in arrivo per gli allenatori di Pokémon GO, Niantic Labs è pronta a lanciare un nuovo e speciale evento in vista delle festività di Pasqua. Stiamo parlando dell’evento dedicato a Marill, la creatura Acquatopo. Questo particolare mostriciattolo di tipo Acqua e Folletto è capace di evolversi in Azumarill, un Pokémon abbastanza conosciuto nella Lega Mega.

L’evento in questione è attualmente programmato per domenica 12 aprile. Oltre a questa speciale aggiunta, Niantic Labs è pronta a introdurre le classifiche per la Lega Lotte GO. Quest’ultima sarà disponibile a partire dalla giornata di oggi, venerdì 10 aprile.

Per chi non lo sapesse la Lega Lotte Go mostrerà i cinquecento allenatori più forti del mondo, indicando svariate statistiche relative a livello, punteggio, squadra oltre ai soprannomi dei giocatori e il totale delle partite disputate all’interno della competizione. Per quanto riguarda i livelli, quest’ultimi si baseranno sui punteggi nel gioco del giorno antecedente per gli Allenatori di Pokémon di livello 7 o superiore.

Vi segnaliamo, inoltre, che i giocatori che sono stati soggetti a provvedimenti disciplinari verranno esclusi senza preavviso. A questi si aggiungono anche tutti quegli allenatori che utilizzano soprannomi considerati inappropriati per Niantic Labs. La classifica della Lega Lotte Go sarà aggiornata tutti i giorni, all’incirca tra le 22:00 CET – 00:00 CET, escludendo eventuali ritardi che potrebbero verificarsi in caso di manutenzione.

A partire dalle ore 11:00 fino alle ore 14:00 del 12 aprile, dovrete impegnarvi a vincere più sfide possibili all’interno della Lega Lotte GO per avere possibilità di incontrare Marill. La creatura vi sarà offerta come ricompensa sicura dopo la prima e la terza vittoria all’interno della competizione. Se invece utilizzerete un biglietto sfida premium, il Pokémon vi apparirà dopo ogni vittoria. Quindi tenetevi pronti, se lo catturerete in questo arco di tempo riceverete il bonus polvere di stelle doppia.