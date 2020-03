Pokémon GO: nuove funzioni per giocare da casa

Da quasi un mese Niantic si sta impegnando a rendere Pokémon GO giocabile anche per coloro obbligati a stare in casa a causa della pandemia di coronavirus (COVID-19). Con il vertiginoso aumento dei casi di contagio, l’azienda statunitense si ritrova forzata a modificare completamente l’esperienza di gioco, introducendo nuove funzioni che sostituiscano l’esperienza all’aperto.

Le prime modifiche per giocare da casa a Pokémon GO delle scorse settimane si limitavano solamente a semplificare l’esperienza di gioco (distanza per la schiusa di uova dimezzata, sblocchi gratuiti della Lega Lotte GO, ecc.), non introducendo veri cambiamenti che sostituissero tutte le normali funzioni. Ecco che oggi Ninatic ha comunicato tramite il suo sito ufficiale le prossime modifiche, coerenti con l’obiettivo dei creatori, che dovrebbero garantire un’esperienza completa anche da casa.

Nonostante sia impossibile prevedere quando e come la situazione con la COVID-19 si evolverà a livello globale, apporteremo le seguenti modifiche ai nostri giochi e agli eventi dal vivo:

Attività fisica: potrete tenere traccia dei vostri passi in casa con la Sincroavventura . Attività come le pulizie di casa e correre su un tapis roulant saranno validi al raggiungimento degli obiettivi all’interno del gioco . Miglioreremo la Sincroavventura in modo che funzioni ancora meglio con i movimenti e le attività al chiuso.

potrete . Attività come le . Miglioreremo la Sincroavventura in modo che funzioni ancora meglio con i movimenti e le attività al chiuso. Social: stiamo migliorando le nostre funzioni social virtuali per consentire ai giocatori di rimanere in contatto quando non possono incontrarsi nella vita reale. Presto sarete in grado di fare squadra con gli amici e affrontare insieme battaglie raid in Pokémon GO comodamente da casa.

stiamo migliorando le nostre funzioni social virtuali per consentire ai giocatori di rimanere in contatto quando non possono incontrarsi nella vita reale. Presto sarete in grado di fare squadra con gli amici e affrontare insieme battaglie raid in Pokémon GO comodamente da casa. Esplorazione: stiamo anche cercando di capire come aiutare i giocatori a visitare e condividere virtualmente i ricordi dei loro luoghi del mondo reale preferiti, fino a quando non potranno visitarli nuovamente di persona.

stiamo anche cercando di capire come aiutare i giocatori a visitare e condividere virtualmente i ricordi dei loro luoghi del mondo reale preferiti, fino a quando non potranno visitarli nuovamente di persona. Eventi dal vivo: stiamo infine ripensando a cosa possa significare partecipare a un evento live di Niantic quest’estate, concentrando i nostri sforzi creativi per portare l’emozione direttamente a casa vostra. Questo significa che stiamo lavorando a un modo completamente nuovo per godere del Pokémon GO Fest. Altri dettagli in arrivo!

Con queste nuove funzioni in arrivo ci si augura che i giocatori possano finalmente usufruire dell’esperienza completa di Pokémon GO anche da casa. Ma saranno sufficienti? Fatecelo sapere nei commenti.