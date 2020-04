Pokémon GO: ora possiamo giocare da casa con i Remote Raid

La quarantena e l’auto isolamento hanno avuto uno strano impatto sul mondo dei videogiochi. Per quanto si creino notevoli difficoltà in termini di produzione (con anche rimandi di giochi importanti come The Last of Us 2), gli appassionati stanno acquistando e giocando molto di più. Purtroppo non si può dire lo stesso di Pokémon GO, il quale si basa sul movimento e sugli spazi esterni alla casa. Per fortuna Niantic si è messa al lavoro e ha trovato il modo per farci giocare da casa grazie ai Remote Raid.

Il team di sviluppo ha annunciato che i Remote Raid sono ora disponibili per i giocatori. Niantic ha anche annunciato una celebrazione speciale dedicata alla novità, durante la quale Darkrai, la forma alterata di Giratina e Virizion saranno disponibili nei Raid di livello 5. Sempre per il Tier 5, la possibilità di ottenere dei Pokémon shiny è aumentata, quindi è il momento giusto per andare a caccia delle versioni speciali delle creature.

Ecco la data delle rotazioni dei Pokémon presenti nei Remote Raid:

28 aprile – 5 maggio: Darkrai

5 maggio – 12 maggio: forma alterata di Giratina

12 maggio – 19 maggio: Virizion

Per ora queste sono tutte le informazioni disponibili all’interno del gioco. Probabilmente potremo scoprire più dettagli nel corso delle prossime ore. Ciò che più conta è che possiamo finalmente riprendere a giocare da casa a Pokémon GO. Già sapevamo, inoltre, che per poter affrontare un Remote Raid è necessario utilizzare un pass dedicato, che per il primo periodo sarà acquistabile a prezzo scontato per permettere a tutti di accedere alla novità.

Non sappiamo se questa novità, ideate proprio per venire incontro ai giocatori costretti a giocare da casa, rimarranno anche dopo la fine della quarantena, ma è possibile che Niantic decida di non abbandonare questa feature. È possibile che semplicemente cambi i danni infliggi, rendendo possibile ma meno vantaggioso giocare i Raid in modalità remota (attualmente è stato confermato che i danni inflitti sono gli stessi, ma non si sa nulla per il lungo termine).