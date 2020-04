Pokémon GO: Mega Ball “gratis” e nuovo evento per giocare da casa

Continua la campagna da parte di Niantic di trasformare il suo Pokémon GO in un titolo da giocare interamente da casa. Come ben sappiamo il gioco nato nel lontano 2016 ha la peculiarità di “catturare” le famose creaturine targate Nintendo fuori di casa. Purtroppo stiamo vivendo un periodo in cui siamo obbligati a stare a casa a causa dell’epidemia da COVID-19 che sta letteralmente mettendo in ginocchio tutto il mondo e ad oggi non abbiamo idea di quando possiamo riprendere con la nostra vita di tutti i giorni, gli sviluppatori lo sanno ed hanno trasformato il proprio titolo aggiungendo diverse offerte e chicche per tutti gli appassionati del brand.

Innanzitutto tutti i giocatori di Pokémon GO a partire da questa settimana potranno ricevere 50 Mega Ball al prezzo simbolico di una pokémoneta, l’offerta sarà valida fino alle ore 22:00 del prossimo 27 aprile. A partire dal giorno dopo partirà un’altra nuova offerta allo stesso identico costo. Landorus, il Pokémon leggendario di tipo terra/volante introdotto nella quinta generazione, sarà il protagonista dei prossimi Raid e potrà essere catturato fino a martedì prossimo attraverso i nuovi Raid Remoti, creati in questo periodo per andare incontro ai giocatori. Al prezzo di 100 pokémonete (0,99 cent.), gli allenatori acquisteranno dei Pass Raid Remoti all’interno del negozio di gioco potendo così partecipare ai Raid nelle vicinanze senza la necessità di recarsi sul posto.

Ricordiamo infine che il prossimo 25 aprile ci sarà il Community Day dedicato ad Abra, questo ovviamente sarà diverso dagli altri eventi speciali ma Niantic è subito corsa ai ripari modificandolo e rendendolo accessibile da casa evitando di conseguenza spostamenti da parte dei giocatori.

Cosa ne pensate di questa notizia? State ancora giocando al titolo mobile sviluppato da Niantic? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Pokémon GO.