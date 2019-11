Pokémon GO: i dettagli del Community Day

Oggi è sicuramente un giorno importantissimo per il franchise dei Pokémon, grazie soprattutto al lancio dei tanto attesi Pokémon Spada e Pokémon Scudo, disponibili entrambi in esclusiva per Nintendo Switch, che inaugurano l’ottava generazione della serie e la inedita regione di Galar.

In tutto ciò, il titolo mobile di Niantic Pokémon GO continua inesorabilmente ad aggiornarsi con bonus ed eventi: è infatti previsto per la giornata di domani il Community Day. Quest’anno, in particolare, l’evento sarà dedicato a Chimchar, con la mossa esclusiva Incendio. L’evento di ottenimento per la mossa sarà piuttosto ristretto: bisognerà infatti far evolvere Chimchar in Infernape nella finestra temporale compresa tra le 11 di mattina e le 15, orario italiano.

Ricordiamo che durante il mese di novembre sono previsti ben 3 eventi per Pokémon GO, alcuni dei quali si protrarranno fino al mese di dicembre, rispettivamente Settimana Superefficace, il Festival degli Amici e l’evento dedicato a Terrakion. Non ci resta dunque che attendere ulteriori annunci da parte di Niantic, che siamo certi arriveranno nel corso delle prossime settimane.

Vi ricordiamo infine che Pokémon GO è attualmente disponibile al download gratuito su entrambi i sistemi operativi, rispettivamente iOS e Android. E voi, state ancora giocando a Pokémon GO? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!