Pokémon GO: il nuovo evento aggiunge Pokémon speciali, bonus e altro

Con l’arrivo ormai imminente dei prossimi giochi a tema Pokémon, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, su Pokémon GO partono le celebrazioni con un nuovo evento dedicato all’avvenimento, il quale andrà ad implementare numerose novità interessanti, proprio come fu per quello precedente. Da oggi 16 novembre fino al 21 novembre, sul titolo mobile sarà possibile trovare più facilmente i Pokémon appartenenti alla regione di Sinnoh, e non solo; ecco tutte le novità in merito.

L’aggiunta più importante e interessante riguarda indubbiamente i nuovi Pokémon speciali. Per festeggiare il debutto dei remake dei famosi Pokémon Diamante e Perla, infatti, dei famosi mostriciattoli saranno disponibili con dei curiosi berretti. I Pokémon in questione sono gli starter della regione di Sinnoh, e potrete incontrarli e catturarli per portarli a casa e ingrandire la vostra collezione di Pokémon speciali (anche in versione shiny!). Eccoli in tutte le versioni disponibili:

Turtwig con il cappello di Lucas

con il cappello di Lucas Turtwig con il cappello di Lucinda

con il cappello di Lucinda Chimchar con il cappello di Lucas

con il cappello di Lucas Chimchar con il cappello di Lucinda

con il cappello di Lucinda Piplup con il cappello di Lucas

con il cappello di Lucas Piplup con il cappello di Lucinda

Ma le novità ovviamente non finiscono qui: tra le altre cose più importanti, per tutta la durata dell’evento l’Incubatrice richiederà la metà dei passi per schiudere un uovo, mentre la Super Incubatrice ne richiederà un terzo. Come se non bastasse, nello shop sono stati aggiunti alcuni oggetti a tema Sinnoh per il vostro avatar, tra cui i costumi dei Pokémon starter e degli allenatori di Pokémon Diamante e Perla. In più, sono anche disponibili due nuovi bundle, ed ecco i loro contenuti:

Pacco evento — 20 Poké Ball e 1 Pietra di Sinnoh

Grande pacco — 3 Super Incubatrici, 2 Incubatrici e 1 Modulo esca

L’ultima importante novità di quest’evento su Pokémon GO riguarda una challenge, la quale vi richiederà di incontrare e catturare tutti e 6 i nuovi Pokémon speciali. Il completamento di questa sfida vi conferirà 1.000 punti esperienza e 3.000 Polvere di stelle, assieme alla possibilità di incontrare il gelido Froslass!