Pokémon GO: in arrivo l’evento Team Rocket

Il mese corrente di novembre rappresenta un ottimo punto di svolta per il franchise dei Pokémon, grazie anche (e soprattutto) alla recente uscita di Pokémon Spada e Scudo su Nintendo Switch, che ha permesso di avere una bella spinta alle vendite della console stessa.

Il titolo non rapresenta però l’unico gioco Pokémon all’attivo: a ormai più di 3 anni di distanza, il fortunato titolo di Niantic, Pokémon GO, continua inesorabilmente ad avere successo in ambito mobile, con milioni e milioni di giocatori che si apprestano a esplorare alla ricerca di Pokémon selvatici.

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, la compagnia Niantic ha ricordato l’arrivo su Pokémon GO dell’evento Team Rocket, fissato per il prossimo 24 novembre, a partire dalle 11 di mattina fino alle 13 (ora italiana). Grazie a questo evento, in corrispondenza dei Pokéstop disseminati lungo le città di tutto il mondo sarà quindi possibile trovare i membri del Team Rocket. Per ulteriori aggiornamenti futuri, non ci resta che rimandarvi al sito ufficiale di Pokémon GO, facilmente raggiungibile a questo indirizzo.

E voi, state ancora giocando a Pokémon GO nel corso di questo periodo? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!