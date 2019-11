Pokémon GO, inventario ampliato e più spazio per i Pokémon

Grandi notizie per i numerosissimi giocatori del sempre aggiornato Pokémon GO: Niantic, la software house dietro il titolo, ha infatti deciso di ascoltare i propri fan e ha finalmente apportato una modifica attesa da oramai diverso tempo.

Il numero massimo di pokémon e di oggetti disponibile è infatti finalmente stato ampliato e ora i giocatori di Pokémon GO potranno portare con sé nel proprio inventario ben 3000 simpatiche creature e 2500 oggetti. Un quantitativo decisamente sufficiente per affrontare anche la più pericolosa ed impegnativa delle sfide.

Attention, Trainers! The limit on Pokémon storage has now been expanded to 3000. Need more room? Item capacity upgrades now allow you to store up to 2,500 items! pic.twitter.com/d3KxL8Iqh3

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) November 22, 2019