Pokémon GO: attenti ai ladri, giocatore derubato mentre giocava

Pokémon GO, il gioco mobile in realtà aumentata è ancora molto giocato da una grossa fetta di appassionati. Anche dopo i mesi più duri dell’epidemia di COVID-19, in molte parti del mondo gli allenatori Pokémon stanno tornando a ripopolare le strade delle proprie città in cerca di nuove creature da catturare. Sfortunatamente uno di questi giocatori è stato protagonista di un fattaccio proprio di recente.

Parliamo di Anthony xDeezzNutzx che, durante una sua diretta trasmessa su Twitch, dove stava giocando proprio a Pokémon GO, si è trovato faccia a faccia con due delinquenti. Essendo in giro fuori dalla propria abitazione, lo sfortunato utente è caduto vittima dei due ladri che gli hanno rubato sia il telefono che l’automobile. Proprio perchè il ragazzo era in diretta, è possibile sentire alcuni momenti del fattaccio, anche se non tutto quel momento è stato registrato.

Alcuni utenti che stavano guardando la diretta sono riusciti a registrare un paio di clip dei momenti che sono ancora reperibili sul canale su xDeezzNutzx. Parliamo di un primo istante in cui si possono sentire i due ladri offendere più volte lo streamer, e una clip al momento successivo in cui uno dei due ladri dice di muoversi a bloccare il telefono del ragazzo che era stato derubato da poco. Sfortunatamente questi sono gli unici momenti che sono rimasti del misfatto.

Entrambe le clip stanno facendo il giro del mondo e continuano ad essere viste da tantissimi utenti. Speriamo che tutto ciò possa servire per aiutare Anthony a ritrovare quanto gli è stato derubato al più presto. Cosa ne pensate di questo fattaccio capitato allo streamer americano? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento nella sezione dedicata.