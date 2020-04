Pokémon GO: segnalati malfunzionamenti su alcuni smartphone

Nel corso di queste ore, stanno arrivando sempre più segnalazioni da parte dei giocatori di Pokémon GO su determinati malfunzionamenti del titolo per dispositivi mobile. Stando alle lamentele però, queste recenti problematiche del gioco sviluppato da Niantic, si stanno verificando solamente su alcuni modelli di smartphone in particolare. Il motivo di tutto ciò, per il momento non è ancora chiaro ma la redazione di SmartMobile ha raccolto molte di queste ultime esperienze negative.

Stando al sito web, i malfunzionamenti avvengono sui telefoni Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra. Quando il giocatore avvia Pokémon GO si trova bloccato insieme al proprio avatar con ogni spostamento che non viene minimamente rilevato dall’applicazione, costringendo l’utente a riavviare il tutto. Riprobvando ad aprire il gioco il problema però sussiste, e a quanto pare, sembra essere dovuto all’ultimo aggiornamento del titolo.

Secondo l’esperienza di alcuni giocatori, tornando alla versione precedente di Pokémon GO (la 0.170.0) il tutto sembra funzionare correttamente, anche sui modelli Samsung Galaxy sopra citati. Al momento attuale Niantic non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione a riguardo, quindi non sappiamo se il team di sviluppo sta già provando a risolvere queste problematiche per i possessori di smartphone Samsug e quando verrà rilasciata una patch correttiva.

Un peccato che una fetta di giocatori di Pokémon GO non riescano accedere al titolo mobile al momento, proprio quando Niantic ha deciso di regalare agli appassionati diversi oggetti gratis e numerose offerte speciali. Cosa ne pensate delle problematiche che stanno affliggendo il titolo mobile sui Pokémon su dispositivi Samsung?