Pokémon GO: ritorna oggi Mewtwo Corazzato

Oggi 24 luglio, Niantic Labs per tutti gli Allenatori di Pokémon GO, ha annunciato l’arrivo di una nuova Ora Leggendaria. Ancora una volta il protagonista del piccolo evento sarà Mewtwo Corazzato, il Pokémon leggendario modificato introdotto solo recentemente nel mondo di Pokémon GO.

Nonostante i recenti problemi relativi ai Pokémon Ombra ancora in atto e di cui vi abbiamo parlato questa mattina, Niantic sembra non rinunciare non rinunciare all’appuntamento settimanale con l’Ora Leggendaria. In questo evento, tutte le palestre Pokémon disponibili, saranno riempite con esemplari di Mewtwo Corazzato. Quindi, se non l’hai ancora affrontato, catturato o registrato nel PokéDex, allora questa sarà la tua occasione.

Questa tipologia armata di Mewtwo, dalla fine di luglio 2019 non sarà più disponibile su Pokémon GO e, attualmente, è già attivo un evento “crossover” tra Pokémon GO e One Piece riguardante Pikachu. Difatti sarà possibile incontrare in questi giorni, sempre più Pikachu sparsi per la mappa di gioco, dotati di un particolare Cappello di Paglia.

Ricordiamo comunque che, dal momento che Mewtwo Corazzato è una creatura debole alle mosse di tipo Coleottero, Buio e Spettro, i migliori Pokemon attaccanti devono essere in grado di eseguire queste tipologie di mosse.

Anche se rimane la problematica relativa ai Pokémon Ombra, i quali risultano ancora scomparsi nel mondo di Pokémon GO, insieme anche ai Pokémon catturati dai giocatori durante il periodo di attività dell’evento; possiamo continuare comunque a divertirci sconfiggendo e catturando quanti più Mewtwo Corazzati possibili.