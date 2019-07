Pokémon GO: Niantic introduce una miglioria molto richiesta dai fan

Pokémon GO si è aggiornato e Niantic ha introdotto una miglioria a una caratteristica del gioco molto richiesta dai fan da molto tempo. Ecco i dettagli.

Pokémon GO, dopo molti anni, è ancora un titolo molto amato e giocato dalla community mondiale. Alle volte la passione sfocia in conseguenze negative, come nel caso di quei due uomini giapponesi che si sono picchiati per il controllo di una palestra, ma nel complesso il gioco per mobile è un catalizzatore di divertimento per tutti. Questo è possibile grazie al continuo supporto degli sviluppatori che continuano ad aggiornare e a migliorare il gioco, spesso ascoltano il feedback dei giocatori.

Ora, è stato annunciato quale è il nuovo aggiornamento di Pokémon GO: lo Spazio Pokémon complessivo è stato aumentato da 2.000 a 2.500 unità. Nel caso nel quale non sappiate di cosa si tratti, è presto detto: lo Spazio Pokémon rappresenta il numero massimo di creature che è possibile possedere contemporaneamente. Un miglioramento di questo tipo, quindi, vi permetterà di continuare ancora un po’ a catturare creature senza preoccuparvi di dovervene liberare per fare spazio ad altre.

Attention, Trainers! The limit on Pokémon storage has now been expanded to 2,500. pic.twitter.com/VUbBbwAyVR — Pokémon GO (@PokemonGoApp) July 29, 2019

Si tratta di un miglioramento molto richiesto dalla community internazionale: sono almeno sei mesi che Niantic riceve feedback in tal senso. Le motivazioni che hanno spinto la società a compiere questa scelta non sono state spiegate, ma è probabile che l’introduzione dei Pokémon Ombra e dei Pokémon Purificati, molti dei quali devono ancora essere rilasciati, abbia influito.

L’espansione dello Spazio Pokémon non è però gratuita: ogni singola espansione costa 200 monete. Si tratta di una cifra considerevole visto che al giorno è possibile ottenere gratuitamente 50 monete. Prima di espandere al massimo lo Spazio Pokémon ci vorrà del tempo, oppure sarà necessario spendere soldi reali. Diteci, siete contenuti di questo aggiornamento?