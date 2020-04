Pokémon GO: Niantic acquista 6D.ai: azienda specializzata nella mappatura digitale della Terra

Niantic Labs, casa sviluppatrice del famoso titolo mobile Pokémon GO, ha acquisito 6D.ai: piccola società che si occupa di mappature digitali 3D. La notizia è stata annunciata sul sito di Niantic durante la mattinata direttamente dal CEO John Hanke.

La piccola startup specializzata nella mappatura e nella creazione di ambienti interni ed esterni in 3D è stata fondata nel 2018 da Matt Miesnieks e Victor Prisacariu di Samsung. Nei primi anni di vita l’azienda è stata strettamente legata alle attività dell’Università di Oxford, con il compito principale di ricreare un mondo virtuale molto fedele a quello reale.

Il valore della compagnia 6D.ai si attestava a circa 7 milioni di dollari durante gli scorsi mesi mentre Niantic Labs si attesta attualmente sui 4 miliardi. Come confermato dallo stesso Matt Miesnieks, l’accordo era stato già raggiunto da tempo: le due compagnie, infatti, collaboravano strettamente da mesi. “Stranamente, mentre avevamo avviato 6D.ai” ha rivelato Matt Miesnieks tramite un post, “Viktor e io ci siamo presentati con John Hanke e con l’intero team di Niantic per discutere di un potenziale lavoro da svolgere insieme. È incredibile quanta somiglianza ci sia tra le due aziende nel campo della mappatura digitale 3D.“

Queste invece le parole del CEO di Niantic: “Fin dall’inizio abbiamo deciso di dare alla nostra vita e alla routine quotidiana un po’ di divertimento costruendo un mondo virtuale che sia parallelo a quello reale. Questo obiettivo richiede grandi progressi tecnologici che possono essere resi possibili solo con una mappa 3D accurata e costantemente aggiornata del mondo reale”.

Dalle parole di John Hanke capiamo subito il perché di questa acquisizione: l’esperienza nel campo della mappatura 3D di 6D.ai servirà molto a Niantic per migliorare l’offerta dei propri prodotti digitali. Il primo videogioco che ricaverà dei vantaggi da questa acquisizione è sicuramente Pokémon GO che molto presto potrebbe arricchirsi di nuove importanti funzionalità.

