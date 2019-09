Pokémon GO, Niantic patteggia una class action per ben 4 milioni di dollari.

Niantic ha recentemente deciso di patteggiare una class action riguardante Pokémon GO che si trascinava dietro da diversi anni.

Far diventare il proprio titolo un vero e proprio fenomeno mediatico e culturale non porta spesso e volentieri solamente buone notizie. Lo sanno bene, ad esempio, Epic Games e Niantic, autrici rispettivamente di Fortnite e Pokémon GO.

Se per la prima software house i problemi sono all’ordine del giorno, come vi avevamo raccontato ad esempio solo ieri, per Niantic la situazione sembra quasi essere peggiore, con lo studio che ha recentemente deciso di patteggiare una class action per ben 4 milioni di dollari.

La causa, iniziata diversi anni fa da un gruppo di cittadini esasperati, trova i suoi fondamenti in quello che è uno dei principali problemi di Pokémon GO: l’invasività di alcuni dei suoi utenti. Alcune persone che abitano in “territori di caccia” particolarmente ghiotti per i giocatori del titolo si sono infatti ritrovati per diverso tempo la propria residenza assediata giorno e notte da decine e decine di persone alla ricerca di qualche pokémon raro. Una situazione decisamente odiosa, che gli ha portati a far partire la class action in questione.

Niantic, per porre fine alla vicenda, ha quindi deciso di patteggiare per ben 4 milioni di dollari. Tutto bene quel che finisce bene quindi? Assolutamente no, visto che i poveri cittadini, che per la cronaca sono 12, si sono visti risarcire solamente 1000 dollari a testa contro i 2500 richiesti. La cospicua somma rimanente è invece finita tutta nelle pance dei vari avvocati, in nome di spese legali.

Che ne pensate di questa notizia e soprattutto della decisione presa da Niantic? Secondo voi ha fatto bene a patteggiare? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!