Pokémon GO: oggetti gratis e L’Ora del Raid disponibile a breve, ecco i dettagli

La quarantena ha creato parecchi problemi al mondo dei videogiochi, ma più agli sviluppatori che ai videogiocatori, i quali hanno potuto sfruttare questo periodo di reclusione forzata per mettere mano ai controller e divertirsi con i propri titoli preferiti. C’è però un gioco specifico che ha sofferto: Pokémon GO. Come potete facilmente intuire, un videogame che richiede di spostarsi per le strade non ha avuto vita facile in questo periodo. Gli sviluppatori, però, non si sono dati per vinti e hanno creato nuove funzioni, supportando inoltre i giocatori con vari regali e oggetti gratis.

Ora, Niantic è pronta a darci nuovi oggetti gratis, o per meglio dire al prezzo simbolico di una Pokémoneta. Fino alle 22:00 dell’11 maggio 2020, infatti, sarà possibile ottenere un pacchetto che contiene tre Aroma, venti Poké Ball, quindici Baccalampon e dieci Baccananas. Si tratta di un piccolo regalo, ma è solo l’ultimo di molti.

Inoltre, a breve averemo modo di metterci alla prova con un nuovo L’Ora del Raid di Pokémon GO. Niantic ha infatti spiegato che gli Allenatori di livello 5 o superiore possono partecipare ai nuovi raid da remoto, ideati proprio per far fronte ai limiti di spostamento imposti dalle varie nazioni. Utilizzando un biglietto raid da remoto, si potrà partecipare ai raid presenti nella schermata “Dintorni” o quelli selezionabili sulla mappa. Dovrete quindi acquistare un biglietto raid da remoto dal negozio, prima di tutto.

Precisamente, il nuovo L’Ora del Raid sarà attivo dalle 18.00 alle 19.00 di mercoledì 6 maggio 2020. Avrete modo di trovare Giratina in Forma Alterata. Si tratta inoltre solo del primo raid di una serie che ci accompagnerà per il corso di maggio. Il recente update introduce inoltre anche nuovi Pokémon Shiny, tra i quali sono inclusi Shiellder, Sunkern, Pochyena e Bronzor. Diteci, proverete le novità di Pokémon GO ideate da Niantic?