Pokémon GO: contributi a Palestre e PokéStop disattivati poco dopo il rilascio

Fin dal rilascio di Pokémon GO, i giocatori hanno chiesto agli sviluppatori di poter influenzare la posizione e le descrizioni dei PokéStop e delle palestre. Una funzione di questo tipo è infine stata introdotta con il lancio di Wayfarer. Quest’ultimo permette di inserire vari dati, comprese alcune foto, che sono poi convalidate dal sistema di Niantic.

Purtroppo, appena reso disponibile, la quantità di dati inviata è stata elevatissima e ha creato problemi al sistema. Niantic si è quindi vista costretta a disattivare Watfarer per evitare di creare problemi alla stabilità del gioco. Secondo quanto riportato tramite Twitter, “verranno fornite nuove informazioni nel momento nel quale sarà di nuovo disponibile“. In altre parole, non sappiamo quando sarà re-introdotto.

Ovviamente la speranza di tutti è che si tratti di un periodo breve e che, alla sua riattivazione, il sistema funzioni perfettamente. Wayfarer è un’ottima novità per Pokémon GO che potrà di certo migliorare l’esperienza di gioco all’interno delle “aree d’influenza” di ogni giocatore.

Per ora purtroppo non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni ufficiali da parte degli sviluppatori. Vi ricordiamo che Pokémon Go è attualmente disponibile per iOS e Android. Diteci, voi avete fatto in tempo a provare la funzione Wayfarer?