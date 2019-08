Pokémon GO: Pikachu ritorna con tutti i cappelli

Dal 6 al 12 agosto, tutti gli allenatori di Pokémon GO che non hanno catturato Pikachu con cappello, potranno farlo con questo speciale evento.

L’indimenticabile compagno di Ash Ketchum nella prima serie di Pokémon basata sulla regione di Kanto: Pikachu, è stato protagonista in Pokémon GO di numerose apparizioni speciali in periodi di tempo più o meno lunghi. Abbiamo visto (e spesso catturato) Pikachu con il cappello da festa di compleanno, di Natale, di Ash, di paglia e tantissime altre tipologie. Quest’oggi Niantic Labs ha annunciato che il Pokémon Elettro, tornerà ad apparire in Pokemon GO con tutti i suoi cappelli, grazie a un evento che avrà luogo dal 6 al 12 agosto.

A partire da domani e fino al 12 agosto dunque, tutti gli allenatori che non hanno avuto la possibilità di cattura il Pokémon con un particolare cappello, potranno farlo con questo speciale evento appena introdotto. Proprio di recente il nostro Pikachu è stato protagonista, apparendo in più occasioni con il cappello di paglia, evidente omaggio alla serie di One Piece.

Il nuovo evento in partenza domandi, funzionerà esattamente come gli altri, con la differenza che questa volta Pikachu non apparirà con un determinato cappello, ma con uno qualsiasi di quelli già indossati in precedenza. Non vi resta quindi che cercarlo in stato selvatico, sperando di trovare gli esemplari che vi mancano per completare la vostra collezione. Il tempo non mancherà, avrete infatti sei giorni per riuscire a completare l’impresa!

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che, in occasione del Pokémon GO Fest 2019, dalle ore 3:00 di domani, 6 agosto sarà disponibile anche Poliwag in versione Shiny. Siete pronti all’avventura?