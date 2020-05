Pokémon GO: Pokéball gratis, ecco il codice

Pokémon GO è sicuramente uno dei giochi mobile più redditizi di sempre. Il titolo targato Niantic ad anni dal suo rilascio, riesce a tenere incollati sul proprio smartphone migliaia e migliaia di utenti in tutto il mondo. A causa dell’epidemia causata dal COVID-19 che ha letteralmente messo in ginocchi l’intero pianeta, gli sviluppatori hanno dovuto attuare una politica differente per il gioco, incentivando il “play at home” con tantissimi regali e la possibilità di effettuare raid da remoto.

In queste ore gli sviluppatori hanno inoltre deciso di regalare ben 50 pokéball per tutti i giocatori, i quali potranno riscattare il premio semplicemente digitando un codice nella schermata del negozio in game. Il codice promozionale, valido entro il 28 maggio, è il seguente: K8G9DFV4X7L3W. Una volta che lo avrete inserito nella sezione “riscatta codice” troverete le pokéball tra i vostri strumenti. Insomma, si tratta di un regalo che sicuramente farà felici tutti gli utenti specialmente in questo momento di difficoltà globale.

Promo Code: K8G9DFV4X7L3W Redeem it for 50 Poké Balls (Expires: May 28 at 0100 UTC) Redeem here: https://t.co/lHySZ18WVH pic.twitter.com/6ZAZse1DfS — Leek Duck (NYC) 🍐 (@LeekDuck) May 25, 2020

Pokémon GO è in continuo aggiornamento, in questi giorni infatti verranno aggiunti alcuni leggendari della quarta, e tanto amata, generazione Pokémon. Inoltre gli sviluppatori hanno dichiarato che il primo giugno effettueranno una manutenzione straordinaria, purtroppo non è ancora chiaro di che cosa si tratta, ma siamo sicuri che porterà maggiori novità e sfide per tutti gli allenatori. Nonostante il lockdown quindi, il titolo targato Niantic ha continuato ad essere un grande successo globale e siamo certi che continuerà ad esserlo per molto altro tempo ancora.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete soddisfatti dei regali ricevuti in questi mesi da parte degli sviluppatori? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti gli aggiornamenti futuri riguardanti Pokémon GO.