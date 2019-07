Pokémon GO: i Pokémon Ombra sono stati riaggiunti, ma c’è un cambiamento

Pokémon GO, in questi ultimi giorni, ha dato qualche grattacapo agli sviluppatori: ora, però, i Pokémon Ombra sono tornati disponibili.

Negli ultimi giorni, come vi abbiamo spiegato, c’è stato qualche problema con Pokémon GO e una delle novità introdotte da Niantic: i Pokémon Ombra. Questi ultimi possono essere ottenuti presso i PokéStop oscuri che appaiono nella mappa. Purtroppo, qualcosa è andato storto e gli sviluppatori hanno dovuto lavorare ancora un po’ per far sì che ogni dettaglio fosse perfetto.

Niantic, però, non ha solo ripristinato quanto realizzato precedentemente, ma ha apportato qualche cambiamento. Ad esempio, i membri del Team Rocket, che dobbiamo affrontare per poter poi tentare la cattura dei Pokémon Ombra, sono ora molto più forti di prima. Inoltre, possiedono più esemplari di Pokémon, anche rari. Le lotte sono quindi più complesse e le PremierBall a disposizione per catturare i mostri sono più difficili da ottenere.

Il vero grande cambiamento è però legato all’impossibilità di scambiare i Pokémon Ombra. Non c’è assolutamente alcun modo per scambiare le creature di questo evento, quindi non contate su amici e altri allenatori per ottenere i vostri mostriciattoli tascabili preferiti.

Tutto quello che potete fare è uscire a giocare a Pokémon GO, alla ricerca dei PokéStop oscuri. Fate attenzione a non farvi prendere troppo la mano, però, alle volte si rischia di perdere la testa, come due uomini che si sono picchiati dopo una disputa per una palestra del gioco Niantic. Si è trattato di una situazione veramente assurda!