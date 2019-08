Pokémon GO: polizia trova un uomo che gioca con 8 smartphone in auto

Pokémon GO è di nuovo al centro della scena per un fatto molto strano: la polizia ha trovato un uomo che giocava a Pokémon GO su otto smartphone.

Utilizzare lo smartphone mentre si guida è molto pericoloso e troppo spesso sentiamo di incidenti causati per questo motivo. Pokémon GO lo sa bene e, anche per tutelarsi, ricorda che non si deve utilizzare il gioco mentre si è al volante. Be’, quest’uomo non sembra aver ascoltato il suggerimento, anche dopo averlo sentito per l’ottava volta.

Come riportato dal The Seattle Times, la polizia dello stato di Washington ha notato che un’auto era ferma a lato di una superstrada molto trafficata, martedì notte, e si è avvicinata per vedere se il guidatore aveva bisogno di aiuto. Ciò che hanno trovato li ha a dir poco stupiti: il guidatore stava giocando con otto smartphone diversi in contemporanea a Pokémon GO. Potete vedere la fotografia del suo set nel tweet qui sotto.

#PokemonDistraction Sergeant Kyle Smith contacted a vehicle on the shoulder yesterday evening. This is what was next to the driver! Playing #PokemonGO with EIGHT (8) phones! Driver agreed to put phones in back seat and continued his commute with 8 less distractions. pic.twitter.com/tgOr16CRlm — Trooper Rick Johnson (@wspd2pio) August 14, 2019

I poliziotti non hanno dato una multa all’uomo, per il semplice fatto che, tecnicamente, non l’hanno visto utilizzare gli smartphone in moto: fino a prova contraria, il guidatore ha sfruttato il gioco solo da fermo. Certo, in qualche modo deve esserci arrivato sulla superstrada e con otto device attivi è difficile pensare che stesse solo facendo una casuale sosta, durante la quale ha deciso di farsi una partita a Pokémon GO.

La polizia ha solo suggerito all’uomo di mettere gli smartphone sul sedile posteriore e gli ha ricordato che non è un bene fermarsi al lato della strada quando non è in corso un’emergenza. Speriamo che il guidatore segua i consigli e non abbia veramente giocato a Pokémon GO mentre era alla guida.

Pokémon GO è spesso al centro di avvenimenti particolari, come quella volta in cui due uomini giapponesi si sono picchiati per una palestra Pokémon.