Pokémon GO: nuovo record di guadagni, i giocatori spendono milioni

Pokémon GO continua a segnare grandi numeri: nel mese di agosto 2019 il gioco di Nintendo e Niantic ha guadagnato milioni e milioni di dollari.

Pokémon GO è stato un grande successo, sopratutto durante i primi mesi, ma molti avevano pronosticato una vita breve per il gioco mobile di Niantic e Nintendo. Be’, ancora una volta possiamo dire che si è trattato di una previsione errata. Come segnalato da SuperData, agosto 2019 è stato un mese da record, in termini di guadagni, superando tutti i precedenti risultati: dobbiamo risalire all’agosto 2016 per trovare un risultato migliore. Pare che il motore principale sia stato l’inserimento di molti eventi, che hanno spinto i giocatori a spendere un totale di 176 milioni di dollari.

Pokémon GO è anche stato il gioco mobile più redditizio del mese di agosto 2019, superando grandi nomi come Honour of Kings, Fate/Grand Order, Last Shelter: Survival e Candy Crush Saga. Come potete vedere nell’immagine sotto, SuperData classifica anche i giochi che guadagnato di più su PC e console.

Non stupisce, ad esempio, che Fortnite ottenga la prima posizione su console. Di gran rilievo anche World of Warcraft il quale, grazie alla versione Classic rilasciata lo scorso mese, ha visto un grande aumento nelle iscrizioni, per un guadagno totale che si è assestato sul 223% rispetto al mese di luglio 2019.

I 176 milioni di Pokémon GO si inseriscono in un totale di 8.9 miliardi di dollari spesi dai consumatori durante il mese di agosto 2019 su tutte le piattaforme (PC, console, mobile). Il valore è cresciuto del 2% rispetto allo scorso anno. Il lato mobile, inoltre, si dimostra in crescita, valendo il 62% del mercato di agosto 2019, rispetto al 57% dell’agosto 2018. Diteci, cosa ne pensate di questa cifre?