Pokémon GO: confermato l’arrivo della Seconda Stagione della Lega Lotte Go, ecco i dettagli

Gli sviluppatori di Niantic Labs hanno da sempre dimostrato di tenerci molto al loro famosissimo titolo mobile, un chiaro esempio può essere fatto con le recenti modifiche resesi necessarie dopo l’inizio dell’emergenza sanitaria e che hanno consentito a tutti gli allenatori di fruire dei contenuti di Pokémon Go giocando comodamente da casa propria.

Niantic Labs ha così dimostrato di conoscere affondo le esigenze e le abitudini dei propri giocatori, ed ecco perché durante la giornata di ieri la software house ha rilanciato una delle feature di gioco più richieste da tutti gli allenatori di Pokémon GO, ci riferiamo all’inizio della Seconda Stagione della Lega Lotte Go che si terrà precisamente nella giornata di venerdì 1 maggio a partire dalle ore 22:00 (fuso orario italiano). Inoltre, nello stesso momento, i giocatori potranno riscattare alcune speciali ricompense guadagnate nel corso della prima stagione.

Per chi non lo sapesse, la Lega Lotte Go di Pokémon GO consente agli allenatori di tutto il mondo di sfidarsi a vicenda in dure e spettacolari battaglie competitive. La Seconda Stagione, come avvenuto anche con la prima, sarà suddivisa in tre diverse categorie (Lega Mega, Ultra e Master) che si alterneranno nel corso del tempo. Qui di seguito, potete dare un’occhiata al calendario completo confermato da Niantic:

Lega Mega : dalle 22:00 di venerdì 1 maggio alle 22:00 di lunedì 25 maggio;

: dalle 22:00 di venerdì 1 maggio alle 22:00 di lunedì 25 maggio; Lega Ultra : dalle 22:00 di lunedì 25 maggio alle 22:00 di lunedì 15 giugno;

: dalle 22:00 di lunedì 25 maggio alle 22:00 di lunedì 15 giugno; Lega Master: dalle 22:00 di lunedì 15 giugno alle 22:00 di lunedì 29 giugno;

Vi ricordiamo, inoltre, che oltre alla Seconda Stagione della Lega Lotte GO sarà possibile partecipare contemporaneamente a uno speciale torneo denominato Premier Cup, nel quale non sarà possibile far partecipare i Pokémon Leggendari e Misteriosi. Per quanto riguarda invece la Terza Stagione della Lega Lotte Go, questa prenderà il via il prossimo 6 luglio 2020.