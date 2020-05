Pokémon GO server offline: in arrivo una manutenzione straordinaria, ecco quando

Pokémon GO a distanza di quattro anni dalla sua uscita risulta ancora tutt’oggi essere uno dei mobile game più giocati dagli appassionati del brand giapponese. Il titolo, sviluppato da Niantic, è sempre in continuo aggiornamento con nuove creaturine pronte ad essere catturati da tutti gli allenatori del globo. A causa dell’epidemia causata dal Coronavirus il gioco ha dovuto inevitabilmente attuare delle modifiche per permettere ai giocatori di poter giocare in totale tranquillità senza necessariamente uscire dalla propria abitazione per catturare Pokémon e provocare assembramenti.

Per due mesi quindi Niantic ha continuato a coccolare i suoi utenti proponendo novità e regali di ogni tipo. Diversi giorni fa gli sviluppatori hanno annunciato novità importanti, come l’aggiunta dei leggendari della quarta, ed amata, generazione Pokémon. In queste ore il team di sviluppo ha annunciato una manutenzione straordinaria il prossimo primo giugno. Durante questa giornata i server saranno offline per diverse ore, nello specifico dalle ore 20:00 sino alle 3:00 del 2 giugno (orario italiano).

Nel nostro paese la manutenzione di Pokémon GO sarà piuttosto contenuta, in quanto si concentrerà per lo più in orario notturno e che quindi non dovrebbe preoccupare più di tanto i giocatori del Bel Paese. Niantic non ha specificato nulla a riguardo e ad oggi non è ancora chiaro a cosa potrà servire in futuro o cosa aggiungerà, vi faremo sapere se in questi giorni il team di sviluppo riveli qualcosa di più a riguardo.

Cosa ne pensate di questa notizia? State ancora giocando a Pokémon GO? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo mobile targato Niantic, augurando una buona caccia a tutti gli allenatori.