Pokémon GO: in arrivo la sesta generazione, indizi da Niantic

Continua l’evoluzione di Pokémon GO, il fortunato titolo mobile sulle creature collezionabili sviluppato da Niantic Labs. Mentre il titolo sta portando avanti i festeggiamenti del suo quarto anniversario, e nel frattempo i preparativi per il Fest 2020 prendono sempre più concretezza; dei nuovi indizi rilasciati dallo stesso team di sviluppo sembrano suggerire l’arrivo della sesta generazione Pokémon all’interno del gioco per dispositivi Android e iOS.

Con un nuovo comunicato inerente all’annuncio delle sfide settimanali del Pokémon GO fest 2020, il tutto è stato accompagnato uno speciale artwork che potrebbe avere più di un significato se si legge tra le righe. Ovviamente gli appassionati hanno subito notato qualcosa di strano all’interno di questa nuova immagine promozionale, e tutto ciò è riassumibile nella presenza dei tre starter di sesta generazione.

Non serve neanche troppo aguzzare la vista, i tre Pokémon che hanno segnato l’inzio dell’avventura di Pokémon X e Y sono ben visibili e messi abbastanza in primo all’interno dell’immagine promozionali. È possibile quindi vedere Froakie, Fennekin e Chespin, ed è probabile che insieme ai tre starter provenienti dalla regione di Kalos, Pokémon GO sia pronto ad ospitare anche tutte le altre creature della regione che si rifà alla Francia.

Si tratta di un indizio spiattellato in bella vista, ma per il momento nè Niantic e nemmeno The Pokémon Company sembrano aver nulla da dichiarare a tal proposito; non ci resta che attendere pazientemente per capire meglio quando potremo ritrovarci a catturare e giocare con i Pokémon di sesta generazione anche su nostri Smartphone. Cosa ne pensate dell’arrivo di questa generazione su Pokémon GO?