Pokémon GO: svelato il Pokémon di febbraio?

A ormai più di tre anni dal suo lancio, il successo di Pokémon GO è pressochè inarrestabile, con continui aggiornamenti da parte della compagnia di sviluppo Niantic, che introduce quotidianamente nuovi Pokémon ed eventi dedicati. Ci eravamo lasciati giusto qualche giorno fa con l’annuncio del Pokémon del community day di gennaio per Pokémon GO, con Piplup, che è terminato nelle ultime ore. Nel corso della giornata di oggi, in particolare sarebbe trapelata la notizia secondo la quale Rhyorn sarebbe il presunto Pokémon del community day di febbraio.

Al momento queste rimangono ovviamente supposizioni, pertanto non ci resta che attendere ulteriori dichiarazioni da parte della stessa compagnia di sviluppo Niantic, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane.

Pokèmon Go vanta ad oggi più di 2 miliardi e mezzo di dollari di introiti.

Vi ricordiamo che Pokémon GO è attualmente disponibile su entrambi i sistemi operativi mobile, rispettivamente iOS e Android, per il download gratuito. Nel corso dei prossimi mesi sono previsti ulteriori importanti aggiornamenti per il titolo, come Buddy Adventure, nonostante non si conosca ancora una data precisa.

E voi, state ancora giocando a Pokémon GO? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!