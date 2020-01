Pokémon Go: tutti i dettagli dell’evento di gennaio

Nonostante siano ormai passati più di 3 anni dal suo lancio, il titolo mobile di Niantic, Pokémon GO, continua imperterrito nel suo successo, venendo aggiornato in maniera costante dalla stessa compagnia. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono stati annunciati da parte della compagnia Niantic tutti i dettagli del community day del mese di gennaio per Pokémon GO.

Il community day avrà luogo il prossimo 19 gennaio 2020, a partire dalle ore 11, fino alle 14 ora italiana, e vedrà Piplup (uno degli starter di quarta generazione) come protagonista assoluto. Il community day di Gennaio prevede, tra i bonus, che le uova si schiudano con un quarto della distanza, con la durata dei moduli Esca fissata a 3 ore.

Pokèmon Go vanta ad oggi più di 2 miliardi e mezzo di dollari di introiti.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito a Pokémon GO da parte della stessa compagnia, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane. Vi ricordiamo che attualmente Pokémon GO è disponibile su entrambi i sistemi operativi mobile, rispettivamente iOS e Android, per il download gratuito.

