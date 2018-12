Pokémon GO: tutti i Pokémon dell’evento invernale 2018

A partire dal 18 dicembre 2018, i giocatori di Pokémon GO potranno divertirsi con l’evento invernale 2018. Cosa significa? Molti Pokémon appariranno più facilmente, a partire da quelli di ghiaccio, ovviamente. Parliamo di mostriciattoli come Jynx, Sneasel, Swinub, Snorunt, Spheal and Snover: quest’ultimo, inoltre, è un Pokémon di quarta generazione.

Inoltre, potremo anche trovare Pikachu con un cappello natalizio: perché? Perché no! Se questo non bastasse, ci saranno maggiori possibilità di ottenere tramite le uova da 7km i seguenti Pokémon: Smoochum, Azurill e Munchlax.

I giocatori, inoltre, potranno ottenere un’incubatrice gratuita al giorno presso i PokéStop. Tutto questo sarà disponibile fino al 2 gennaio 2019.