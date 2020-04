Pokémon GO: Ultra Ball e Baccananas ottenibili con una sola pokémoneta

Molte sono state, fino ad ora, le iniziativa avanzate da Niantic Labs per rendere Pokémon GO fruibile anche restando a casa. Stiamo parlando di alcune nuove implementazioni e modifiche attuate per andare incontro ai giocatori costretti a non uscire dalle proprie abitazioni visti i divieti imposti dai vari governi a causa dell’emergenza COVID-19.

Nelle ultime ore, la casa di sviluppo ha avanzato una nuova e importante proposta. Si tratta di una nuova offerta per il suo titolo mobile Pokémon GO e destinata a tutti gli allenatori delle creature più famose del globo. A partire dalla giornata di oggi, infatti, sarà possibile acquistare un pacchetto contenente 20 Ultra Ball e 15 Baccananas al prezzo simbolico di una sola Pokémoneta!

L’offerta in questione è disponibile per tutti e sarà attiva fino al 13 aprile 2020, si tratta davvero di un regalo da non farsi scappare per fare scorta di Ultra Ball e Baccananas a un prezzo praticamente azzerato. Vi ricordiamo che quest’ultima rappresenta una delle tante iniziative portate avanti da Niantic Labs: durante le ultime settimane i giocatori hanno potuto acquistare ben 100 Pokéball in cambio sempre di una Pokémoneta. Dunque, il negozio in-game di Pokémon GO è stato abbastanza aggiornato dalla stessa Niantic che negli ultimi periodi ha anche annunciato nuovi dettagli sull’evento di primavera.

Vi ricordiamo che quest’ultimo inizierà a partire dalle ore 08:00 di giovedì 9 aprile 2020 e terminerà durante la giornata del 16 aprile. Si tratta di un evento che consentirà agli allenatori di espandere il proprio pokédex con nuove e interessanti versioni di Pokémon. Prima di lasciarvi, vi segnaliamo che Niantic ha sospeso tutti i festival presenti in tutti il mondo. Il team sta cercando di capire quando e se sarà possibile organizzare qualche evento tra la fine della primavera e l’estate, per il momento comunque resta tutto sospeso.