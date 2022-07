Non c’è alcun dubbio che nel corso degli ultimi anni i fan dei brand di Pokémon hanno avuto molteplici occasioni per tuffarsi in nuovi mondi e nuove avventura. Mai come in questo periodo videoludico il fortunato franchise di Game Freak e Nintendo sta vivendo un momento di grande prosperità. Oltre a nuovi capitoli della serie principale come Spada e Scudo e i prossimi Scarlatto e Violetto, sono stati rilasciati anche una serie di remake e di titoli più sperimentali.

Con una mole così grossa di nuovi titoli rilasciati sul mercato, mai come in questi anni il franchise Pokémon è andato incontro a un successo monetario di colossali dimensioni. A dimostrare quanto sia in salute il brand ci ha pensato l’analista conosciuto su Twitter come ‘Timur222’, il quale ha condiviso sul proprio account una tabella che sottolinea quali sono state le dieci compagnie che hanno guadagnato di più nel corso del 2021.

Come possiamo vedere, The Pokémon Company è riuscita a finire in quinta posizione con un guadagno che supera gli 8 miliardi. Un risultato molto positivo per la compagnia nipponica e che va a migliorare il proprio ranking rispetto a un anno fa. Nel 2022, infatti, la compagnia delle creature collezionabili concluse l’annata all’ottava posizione, mentre quest’anno sono state scalate ben tre posizioni verso una cima che vede stabile la colossale The Walt Disney Company.

Ecco nel dettaglio la top 10 delle compagnie più redditizie del 2021.

The Walt Disney Company – 56,2 miliardi di Dollari Dotdash Meredith – 35,9 miliardi di Dollari Authentic Brands Group – 21,7 miliardi di Dollari Warner Media – 15 miliardi di Dollari The Pokémon Company International – 8,5 miliardi di Dollari Hasbro – 8,4 miliardi di Dollari NBXUniversal – 8,3 miliardi di Dollari Mattel – 7,4 miliardi di Dollari Bluestar Alliance – 6,5 miliardi di Dollari Paramount Global – 6 miliardi di Dollari

Come crede anche lo stesso Timur, questi risultati ottenuti da The Pokémon Company si rivelano essere i migliori di sempre per la compagnia.