Pokémon, il gioco di carte collezionabili si evolve in un videogioco gratis

Uno dei prodotti di punta di Pokémon è sicuramente il Gioco di Carte Collezionabili (GCC), nonostante un’impalcatura videoludica online che fa fatica a tenere testa ad app più performanti come ad esempio quella di Magic Arena o di Hearthstone. Ora, finalmente sta per essere pubblicata una nuova app più moderna, disponibile per mobile e PC.

GCC Pokémon Live è il nome della nuova app free-to-play con la quale gli Allenatori dei mostriciattoli tascabili potranno divertirsi con le carte collezionabili in un nuovissimo formato digitale. L’annuncio è arrivato in concomitanza con i festeggiamenti del 25° anniversario del brand, attivi da tutto il 2021 con iniziative e novità di vario tipo come canzoni a tema e annunci di giochi come i Remake di Diamante e Perla o Leggende Arceus.

Barry Sams, vicepresidente del GCC presso The Pokémon Company International ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon è da 25 anni uno dei pilastri più importanti del marchio Pokémon, amatissimo sia dai giovani Allenatori che dai veterani. Il GCC Pokémon Live va ad affiancare il gioco da tavolo nella sua versione tradizionale, quella che tutti i fan conoscono e amano, e introduce una nuova esperienza di gioco in digitale grazie alla quale gli Allenatori di tutto il mondo potranno giocare insieme dalla loro piattaforma preferita.”

La nuova app del GCC è studiata per aiutare i principianti ad imparare a giocare, ma offre anche sfide per i veterani e i più esperti che vogliono mettersi alla prova. L’app consente di creare mazzi, di lottare con altri Allenatori di tutto il mondo, e di creare avatar unici con accessori del GCC, e di partecipare ad avventure giornaliere. GCC Pokémon Live sarà presto disponibile su dispositivi iOS e Android, per poi arrivare in futuro anche su PC e Mac attraverso il sito ufficiale. Nel corso dell’anno ci sarà anche un soft launch mobile in Canada e una beta globale su PC e Mac.