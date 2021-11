Pokémon incontra Civilization 6 in questa mod! Pronti a conquistare Sinnoh?

Tra il genere dei gestionali la saga di Civilization è certamente l’opera magna per i fan del genere. Con otre sei capitoli all’attivo, la saga di Firaxis è riuscita ad espandersi e ad evolversi su molteplici aspetti, ma grazie ai modder la longevità dei titoli diventa ancora più immensa. Tra queste mod ne è sbucata recentemente anche una molto particolare che mischia Civilization 6 all’affascinante mondo dei Pokémon.

Questa mod, che potete trovare a questo indirizzo, è stata creata dall’utente conosciuto in rete come ‘Skylar Saphyr’ per celebrare l’imminente rilascio dei remake di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente; i titoli di quarta generazione delle creature collezionabili di Game Freak ambientati nella regione di Sinnoh.

La mod propone una nuova enorme mappa 86×80 che ricrea alla perfezione la regione Pokémon; dal nord innevato alla massiccia catena montuosa che divide la regione al centro, insieme a tutte le principali foreste e laghi. Oltre a ricreare la regione di Sinnoh in Civilization 6, il modder ha disseminato nella propria creazione tutta una serie di rimandi al mondo ideato da Game Freak ed easter egg tutti da scovare.

Potete trovare questa particolare mod di Civilization 6 ispirata a Pokémon sul Workshop di Steam a questo indirizzo, dove trovate anche molte informazioni aggiuntive sul lavoro proposto da questo modder.