Soltanto poche ore fa un utente Reddit appassionato di Pokémon ha condiviso un’interessante curiosità riscontrata in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Mx_Toniy_4869, classificando il tutto come “Obscure Pokémon Fact Day 303”, ha riportato, attraverso anche un’immagine esplicativa, un particolare dialogo con la moglie del maestro delle bacche, nel quale sembra sottolineare un oscuro e segreto ingrediente centrale nella loro creazione.

Questo il dialogo suddetto preso direttamente da una scena che era presente in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: “Le ho fatte mescolando terreno di alta qualità con una cosa dei Pokemon… ehm… sai…”, lasciando abbastanza spazio all’immaginazione, anche se è facile indovinare di cosa si tratti data la vaghezza di fondo, e il rapporto fra terreno, concime e tanti altri pensieri. Certamente un’uscita del genere è stata immediatamente inquadrata anche dai piani alti, soprattutto perché stiamo pur sempre parlando di un videogioco che ha come target principale i bambini.

Il tutto è stato immediatamente giustificato partendo proprio dalle origini stesse di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, e dal fatto che derivino entrambi dalla quarta generazione Pokémon. In questa, infatti, il maestro delle bacche inizialmente vendeva pacciame, e presumibilmente la moglie si riferisce proprio a quello quando parla della loro coltivazione attuale, senza contestualizzare le sue origini precedenti (il pacciame, per chi non lo sapesse, non è altro che un tipo di terreno, un insieme di arbusti e altre cose organiche utilizzato per concimare le coltivazioni).

Il dubbio si è quindi generato da una dimenticanza degli sviluppatori di Pokémon, i quali hanno mantenuto il dialogo com’era all’epoca senza contestualizzarlo neanche un minimo, e generando l’attuale incomprensione esilarante. Questa non è la prima volta che una dimenticanza del genere reinterpreta il significato di qualcosa all’interno dell’universo dei giochi Pokémon. Ovviamente c’era da immaginarsi una lettura del genere, anche se tutte le speculazioni e le battute segnano un momento irripetibile nella storia della community.