Pokémon: Let’s Go! Guida: come sbloccare la funzione Giudice per gli IV

Una delle caratteristiche che Pokémon: Let’s Go! prende in prestito da Pokémon Go è la facilità con la quale è possibile verificare l’efficacia delle statistiche e dell’IV dei vostri mostriciattoli. Stiamo ovviamente parlando della funzione Giudice. In questo caso, però, è necessario sbloccarla: vediamo subito come fare. Sappiate, inoltre, che questo metodo funziona per entrambe le versioni del gioco.

Per iniziare, dovete andare ad Aranciopoli. Per poter raggiungere la città, dovete sconfiggere le prime due palestre. Dirigetevi quindi al Percorso 11, a est di Aranciopoli. All’estrema destra di questa zona, prima dello Snorlax, troverete un edificio. Entratevi e dirigetevi al primo piano, usando le scale. Troverete un assistente del Professor Oak: se avete catturato 30 tipologie di Pokémon differenti, vi aggiornerà il Pokédex sbloccando quindi la funzione Giudice.

La funzione Giudice vi permette di vedere tramite un semplice indicatore la qualità del vostro mostro tascabile. Vi basterà andare nel sommario delle statistiche del Pokémon e premere Y, oppure scuotere il Joy-Con. A quel punto, apparirà nell’angolo in alto a sinistra un’icona che indicherà la categoria con un punteggio da uno a tre stelle. Ovviamente è molto meglio avere una squadra piena di Pokémon con tre stelle.

Una volta ottenuta, la funzione Giudice può essere usata liberamente ed è un utilissimo strumento per capire quale compagno tenere in squadra e quale dare al Prof. Oak, in cambio di caramelle. Ora sapete esattamente come fare per ottenere la funzione Giudice di Pokémon: Let’s Go! La userete spesso, o pensate non sia poi così utile?