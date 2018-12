Pokémon: Let’s Go! Guida: dove trovare Blu, Verde e Rosso

Durante l’avventura di Pokémon: Let’s Go è possibile incontrare tre allenatori speciali: Rosso, Blu e Verde. Sono la rappresentazione dei tre primi giochi di Pokémon del 1996 e vi faranno dei doni se li incontrate nelle giuste condizioni.

Scopriamo quindi come e dove trovare Blu, Verde e Rosso.

Dove trovare Blu

Blu è il più facile da trovare anche poiché è l’unico legato completamente alla trama principale del gioco. Il primo incontro con Blu avverrà dopo che avrete guadagnato la vostra prima medaglia a Plumbeopoli. Continuerà ad apparire lungo l’avventura, aiutandovi persino a sconfiggere il Team Rocket in alcune occasioni.

Dopo che avrete sconfitto la settima palestra (quella dell’Isola Cannella), vi imbatterete in lui ancora un volta mentre passate da Biancavilla. Blu sarà nel laboratorio del Professor Oak e vi farà dono di alcune Megapietre per la Megaevoluzione.

Una volta che si ha sconfitto Giovanni, Blu prenderà possesso della palestra di Smeraldopoli. Battuta la Lega Pokémon e diventatone Campione, è possibile affrontarlo nella palestra una volta al giorno.

Dove trovare Verde

Dopo aver sconfitto la Lega Pokémon e aver completato la storia principale, scoprirete che a Celestopoli è apparso un potete Pokémon. Si tratta di Mewtwo e si trova nella grotta della città. Dopo averlo sconfitto (e magari catturato), dovrete uscire dalla caverna: un allenatore vi dirà che una ragazza è entrata alla ricerca del Pokémon da voi appena ottenuto.

Rientrando nella grotta e ritornando nello stesso punto nel quale avete affrontato Mewtwo, troverete Verde che vi aspetta: la dovrete combattere e, in caso di vittoria, otterrete delle Megapietre.

La giovane apparirà ancora una volta a Celestopoli dove vi sfiderà. In questo caso però non otterrete premi. Dopo di che, Blaine dell’Isola Cannella vi dirà di averla incontrata.

Dove trovare Rosso

Rosso è il più difficile da scovare tra i tre allenatori e ovviamente è il più forte. Dopo aver completato la storia principale ed essere diventato il Campione della Lega Pokémon, nel mondo di gioco appariranno 153 allenatori Master. Ognuno di questi è specializzato in una specifica creatura e può essere sfidato unicamente con un Pokémon identico (quindi il Master di Bulbasaur dovrà essere affrontato con un Bulbasaur). Dovete sconfiggerne sei per far sì che Rosso appaia. Alcuni allenatori non vi chiedono di combattere, ma unicamente di mostrare loro un determinato Pokémon che sia abbastanza potente.

Lo troverete all’Altopiano Blu, fuori dalla Lega Pokémon. Rosso avrà con sé il seguente team: Pikachu, Machamp, Arcanine, Lapras, Snorlax e Venusaur. Tutti al livello 85. Una volta sconfitto, sparirà. Diteci: con che squadra affronterete Rosso?