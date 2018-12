Pokémon: Let’s Go! Guida: dove trovare la Pietralunare, Pietrafocaia, Pietrafoglia, Pietraidrica e Pietratuono

In ogni gioco Pokémon, l’evoluzione è uno dei costanti obbiettivi durante la propria avventura. Allenare i propri compagni è il metodo principale per ottenere le loro versioni potenziate, ma alcuni mostriciattoli avranno bisogno di un incentivo differente.

In tal caso, entrano in campo le Pietre evolutive, ovvero la Pietralunare, Pietrafocaia, Pietrafoglia, Pietraidrica e Pietratuono. Anche in Pokémon: Let’s Go è così. Scopriamo quali sono i Pokémon che necessitano di una Pietra per evolversi in questa nostra guida.

Dove trovare una Pietralunare in Pokémon: Let’s Go

Ci sono quattro Pokémon che si evolvono usando la Pietralunare:

Nidorino in Nidoking

Nidorina in Nidoqueen

Jigglypuff in Wigglytuff

Clefairy in Clefable

Per trovare una Pietralunare basta andare al Monte Luna, ovvero la grotta che si trova tra Plumbeopoli e Celestopoli. Le pietre appaiono nei crateri trovabili all’interno del dungeon e riappaiono ogni 24 ore. Potete sapere di esservi vicini poiché il vostro Pokémon compagno inizierà a scodinzolare molto velocemente.

Inoltre, se siete nelle fasi avanzate del gioco, potete trovarne una anche all’interno della casa della Copiona, vicino alle bambole di Clefairy. La casa si trova a Zafferanopoli. In entrambi i casi sono sotto forma di oggetti nascosti, quindi non visibili: dovrete interagire con il terreno.

Dove trovare Pietrafocaia, Pietrafoglia, Pietraidrica e Pietratuono

Le quattro pietre elementali sono più facili da trovare. Dovete, per cominciare, recarvi ad Azzurropoli: quindi prima dovete completare le palestre di Plumbeopoli, Celestopoli e Aranciopoli, e passare attraverso Lavandonia. Ad Azzurropoli dirigetevi al centro commerciale: all’interno, vendono le pietre a 5000 l’una. Alcune possono essere trovate nella mappa, ma il negozio è sempre una certezza.

I Pokémon che si evolvono con la Pietrafocaia sono:

Vulpix in Ninetales

Growlithe in Arcanine

Eevee in Flareon (non se è il vostro Pokémon compagno)

Con la Pietrafoglia invece potrete far evolvere:

Weepinbell in Victreebel

Gloom in Vileplume

Exeggcute in Exeggutor

Per quanto riguarda la Pietraidrica:

Staryu in Starmie

Poliwhirl in Poliwrath

Shellder in Cloyster

Eevee in Vaporeon (non se è il vostro Pokémon compagno)

Infine, ci rimane solamente la Pietratuono:

Pikachu in Raichu (non se è il vostro Pokémon compagno)

Eevee in Jolteon (non se è il vostro Pokémon compagno)

Con questo si conclude la nostra guida alle Pietre evolutive di Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! Diteci: quali di questi Pokémon fanno parte del vostro team?